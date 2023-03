SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Siamo a marzo e già inizia la febbre del San Beach Comix 2023. Il presidente dell’associazione Fumetti Indelebili e organizzatore della manifestazione, Valentino Coratella, annuncia le date ufficiali dell’evento, nello specifico: 1 e 2 luglio al centro di San Benedetto.

Per ora non ci sono spoiler riguardo al programma e agli ospiti, nel frattempo la casa editrice dell’associazione, Indelebili Press, ufficializza l’ingresso di nuovi autori e fumettisti all’interno dell’associazione. Questi ultimi parteciperanno alle prossime manifestazioni in giro per le Marche, in particolare al ComiCam di Camerino, previsto per aprile.

Un ringraziamento speciale va all’autrice avezzanese Elisa Pocetta, nota fumettista creatrice di Starduster, per aver realizzato la locandina ufficiale del San Beach Comix 2023.