SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terzo appuntamento di “Giochi a tavola“, il ciclo di cene “Marche dalla vigna alla tavola”, che racconta vino e birra del territorio attraverso il gioco.

Mercoledì 15 marzo sarà la volta della pizzeria Mamma Rosa di San Benedetto del Tronto, dove il campione del mondo di pizza napoletana, Marcello D’Erasmo, proporrà una serie di pizze inedite: dalla pizza O’liva mia, ode all’oliva all’ascolana, a quella con le erbe trovate di Ortezzano e stracciatella di bufala marchigiana. In abbinamento alle creazioni del maestro D’Erasmo ci saranno i vini di tre piccole, ma molto significative cantine delle Marche: l’azienda agricola Fiorano di Cossignano, Clara Marcelli di Castorano e Vigneti Vallorani di Colli del Tronto. Durante la serata, condotta dall’esperta gastronoma Laura Di Pietrantonio, gli ospiti si sfideranno in prove di cultura e in un gioco di sensi che li vedrà coinvolti in diverse prove di abilità, tra cui quelle di riconoscimento olfattivo e di galateo della tavola. Il tavolo vincitore sarà premiato con una bottiglia di vino delle Marche e con un voucher di degustazione presso una delle ventitré cantine partner del progetto.

Il menù di Mamma Rosa del 15 marzo:

Patate fatte come una volta

Diavoletti&Olive ascolane

in abbinamento Frizzante Naturale“ Scighera” Az. Agricola Fiorano

Focaccia ripiena con maialino cotto a bassa temperatura e salsa barbecue.

in abbinamento Igt Marche Rosato “ Kami”, Az. Agricola Fiorano

La nostra bufalina

La pizza O live, con olive ascolane, ricotta di bufala, tartufo dei sibillini e noci.

in abbinamento Marche Bianco “Le Fric”, Vigenti Vallorani

La pizza Mestecanza, con erbe trovate in campagna, stracciatella di bufala marchigiana e alici dell’Adriatico

in abbinamento Offida Docg Pecorino “Irata”, Clara Marcelli

Dolcetto a sorpresa

in abbinamento Caffè del Marinaio

I prossimi appuntamenti del mese di marzo saranno: il 23 marzo all’ Osteria Pepe Nero di Cupra Marittima e il 30 marzo al pub Old Spirit di San Benedetto del Tronto con le birre artigianali di Mukkeller, Menoamara e Babylon

Tutte le informazioni sugli eventi e il calendario di Giochi a Tavola sono disponibili su: marcheandwine.it

e https://lauradipietrantonio.it/giochi-a-tavola-enoturismo-delle-marche-dalla-vigna-alla-tavola/

Per informazioni e prenotazioni: 333 2722246