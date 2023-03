GROTTAMMARE – Commedie Nostre e la serata di gala del Premio del GrottammareMask. Segue la nota dell’Associazione Lido degli Aranci:

«È in arrivo il Premio del GrottammareMask, l’ambìto riconoscimento della Rassegna di Teatro Amatoriale Dialettale Commedie Nostre edizione 2023, sabato 18 marzo alle ore 21.15 al Teatro delle Energie di Grottammare con ospiti d’eccezione la comicità marchigiana di Piero Massimo Macchini e la conduzione tutta abruzzese di Angelo Carestia.

Siamo arrivati all’atto conclusivo della fortunatissima rassegna a marchio Associazione Lido degli Aranci, una edizione questa, da Record, in tutti i sensi: 3.000 le persone che hanno infatti assistito agli otto appuntamenti con il nostro dialetto più amato, da quello ascolano, a quello fermano, a

quello sambenedettese e grottammarese, in un teatro sempre sold-out, appuntamento dopo appuntamento, che vedrà la conclusione questo sabato, in una serata di Gala ricca di ospiti e intrattenimento, come quello “sistino” divertente e ricco di battute e aneddoti a cura di Marco Corradi, con il suo “Sisto 543”, in occasione dei festeggiamenti del Cinquecentenario della nascita. Tanti i premi per le tantissime risate risuonate in tutte le serate, che hanno permesso di stilare la classifica finale, grazie ad una giuria tecnica e al voto dell’ormai fedelissimo pubblico abbonato:

 “Premio GrottammareMask” alla miglior Compagnia: la “Compagnia del Colle” di Acquaviva Picena.

 “Premio del Sorriso” attribuito dall’Associazione Lido degli Aranci e dal Comune di Grottammare al “Nuovo Settemmezzo” di Ripatransone.

 Premio del Pubblico Abbonato alla miglior Compagnia: la “Compagnia del Colle” di Acquaviva Picena.

 “Premio GrottammareMask” al miglior Attore: Roberto Craia de “Gli Indimenticabili” di Amandola.

 “Premio GrottammareMask” alla miglior Attrice: Catia Gambetta della “Compagnia del Colle” di Acquaviva Picena.

 “Premio GrottammareMask” al miglior Attore Caratterista: Zé Vagni di “Gente Nostra” di Ascoli Piceno.

 “Premio GrottammareMask” alla miglior Attrice Caratterista: Carmelita Galiè di “Gente Nostra” di Ascoli Piceno.

 “Premio GrottammareMask” al miglior Attore – Giovani: Simone Cameli di “Sipario Aperto” di Spinetoli.

 “Premio GrottammareMask” alla miglior Attrice – Giovani: Elisa Papa de “L’Inzoliti” di Casette d’Ete.

L’Associazione Lido degli Aranci dà appuntamento al suo numerosissimo, affezionato pubblico del Teatro Dialettale al prossimo anno e ricorda l’appuntamento imperdibile di domenica 19 marzo con la doppia proiezione del film “State buoni se potete” alle ore 15.30 e 18.00, organizzazione in collaborazione con l’Associazione XMano e il Gruppo Teatrale de I Nosocomici, per tutti quelli che hanno voglia di sorridere e innamorarsi di un lavoro così ben riuscito, che ha toccato il cuore di molti, soprattutto di chi ha avuto l’onore di poter partecipare a un evento unico e speciale come questo. Prossimi appuntamenti, altrettanto imperdibili, con tutte le news sui canali social. Non mancate, con la LdA il divertimento è sempre assicurato, e… diffidate dalle imitazioni!»