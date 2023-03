Pino caduto in via Moretti, la risposta dell’Amministrazione a Questione Natura: “Noi mai multati per aver commesso violazioni nella gestione del verde”

"È grave che si definiscano queste fantomatiche sanzioni come un monito per far rispettare le leggi al nostro comune in materia di verde pubblico e che non vengono mai rispettate" – si legge nella nota del Comune

di Davide Pignotti