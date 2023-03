SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel corso della settimana cominceranno i lavori di riqualificazione del Museo dell’Arte sul Mare (MAM) finanziati con € 28.800,00 dal FLAG Marche sud.

Il personale della ditta RIMA di Ascoli Piceno sarà all’opera per realizzare una serie di interventi volti a migliorare la qualità dello spazio museale e la sua fruibilità.

I lavori avranno infatti lo scopo di proteggere lo spazio tra il cordolo in travertino e la prima fila dei massi, realizzando una striscia in cemento drenante nel tratto dall’ingresso del percorso fino all’altezza del monumento al Gabbiano Jonathan Livingston; sul tratto successivo, invece, fino alla piazzola del monumento “La Vela”, sarà realizzato un cordolo in travertino analogo a quello del primo tratto di percorso e, con l’occasione, verrà realizzato un canale di drenaggio, composto da due caditoie e un breve tratto fognario, per impedire il ristagno dell’acqua nello spiazzo.

Il progetto prevede anche la predisposizione della canalizzazione per l’impianto elettrico dell’illuminazione delle opere, una nuova insegna all’ingresso del molo sud che indichi la presenza del MAM e oltre 170 targhe identificative delle opere scultoree in sostituzione di quelle rovinate dalle intemperie.

Le operazioni saranno svolte in sequenza, una porzione del percorso alla volta, e le aree di cantiere saranno delimitate in maniera tale da mantenere aperta la passeggiata.