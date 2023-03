GROTTAMMARE – «Prima ti ignorano, in seguito ti deridono, poi ti combattono, infine vinci» – È con queste parole del politico, filosofo e pacifista indiano Mahatma Gandhi che Marco Sprecacè, candidato sindaco al Comune di Grottammare alla prossima tornata elettorale, commenta gli atti di vandalismo rivolti ai suoi manifesti elettorali.

Da alcuni giorni numerosi manifesti che ritraggono Sprecacè e il gruppo della lista civica con il sostegno del centro destra, sono stati rovinati: alcuni sono stati strappati, così da non poter essere più letti; altri invece sono stati imbrattati di vernice color verde che ha coperto in particolare il volto del candidato, lo slogan elettorale e i simboli dei partiti che lo sostengono, ovvero Forza Italia , Fratelli d’Italia e Lega.

“Questo verde ‘Hulk’ non mi oscura, anzi mi rafforza – prosegue Sprecacè – Il verde evoca il rapporto tra psiche e natura; rappresenta inoltre il colore della vita che continua e si rinnova, segno di equilibrio e di crescita: per questo è associato alla giovinezza. Il nostro progetto di rinnovamento prosegue senza sosta. La nostra proposta raccoglie entusiasmo e consenso. Continuiamo perciò a costruire il cambiamento con il coraggio che ci contraddistingue”.

Sprecacè dichiara: “Anziché stare sui contenuti e confrontarsi a viso aperto su temi cruciali del programma, qualche vandalo si prende la scena per ostacolare, con mezzi sleali i nostro manifesti”.

Dal gruppo affermano: “Sebbene gli atti vandalici si verifichino già da alcuni giorni, tuttavia si spera vivamente che si tratti di un caso isolato e si chiede correttezza a tutte le parti politiche in campo per costruire insieme una campagna elettorale leale, basata più sui contenuti che sulle polemiche, volta a costruire più che a distruggere”.

Molti i Grottammaresi che, nel giro di poche ore, attraverso i social, hanno condannato il gesto e manifestato solidarietà al candidato Sindaco Sprecacè. Tra i numerosi messaggi giunti c’è anche quello del “Movimento di Solidarietà e Partecipazione” a cui il candidato Sindaco Sprecacè risponde: “Grazie. La solidarietà è sempre apprezzata. Da mesi stiamo lavorando sui contenuti e li stiamo condividendo con la città. La risposta dei Grottammaresi si vede. Speriamo che anche gli altri, invece di concentrarsi sui nostri manifesti, si concentrino sulle proposte. Cogliamo l’occasione per chiedere un primo confronto pubblico sui contenuti con le diverse forze in campo”.