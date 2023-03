SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2023, al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto andrà in scena il monologo “Ardiente Paciencia – La mia vita con Pablo Neruda”, scritto da Francesco Tranquilli e interpretato da Valentina Pacetti. Al termine dello spettacolo si terrà la cerimonia di premiazione di “Aria – Respirare poesia”, Primo Concorso di Scrittura Poetica in presenza organizzato dall’Associazione MultiCulturale VisionAria, che si è svolto il 18 febbraio scorso. Il concorso era rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

A questa prima edizione hanno partecipato studenti e studentesse dell’Itc Capriotti, del Liceo Scientifico Rosetti e del Liceo Classico Leopardi. Il tema proposto dalla giuria era “la paura”, in senso materiale o figurato. Il tempo assegnato per la redazione del testo poetico, da 10 a 50 righe, era di tre ore. Fra tutti i testi sono stati selezionati i 10 finalisti, mentre i nomi dei tre vincitori o vincitrici saranno proclamati, la sera del 21 marzo.

Oltre all’Associazione VisionAria, che ha tenuto nei mesi di dicembre e gennaio degli incontri propedeutici sulla scrittura e lettura poetica presso il Liceo Rosetti e l’Itc Capriotti, hanno collaborato all’organizzazione del Concorso il Club per l’Unesco di San Benedetto del Tronto, per la promozione; Il Graffio online, per la stampa; la Arsenio Edizione per la stampa dell’antologia dei testi in concorso; I Luoghi della Scrittura per i contatti con le scuole.

I membri della giuria:

Achillina Buonfigli e Laura Cennini per il Club per l’Unesco

Rosita Spinozzi per “Il Graffio – Cultura&Dintorni”

Valeria Di Felice per Arsenio Edizioni

Domenica Tranquilli per “I Luoghi della Scrittura”

Ettore Picardi e Francesco Tranquilli (presidente) per VisionAria.

I concorrenti avranno diritto a un ingresso omaggio per lo spettacolo del 21 marzo che precederà la premiazione.Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado avranno diritto all’ingresso ridotto (10 euro). Il prezzo del biglietto intero è di 15 euro.