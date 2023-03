Dal 12 al 18 marzo 2023 ricorre la Settimana mondiale del glaucoma, una patologia che rappresenta oggi una delle principali cause di disabilità visiva e che è ormai riconosciuta, da anni, come la seconda causa di cecità nei Paesi industrializzati.

La prevenzione sarà, in tutto il mondo, l’argomento principale della Settimana del Glaucoma.

L’AST di Ascoli Piceno aderisce all’iniziativa e organizza mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (su prenotazione) una giornata di screening presso gli ambulatori dell’Ospedale di Ascoli Piceno e dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, dell’U.O.C. Oculistica, diretta dal Dott. Luca Cesari.

Si può aderire contattando telefonicamente nella mattinata di oggi, Martedì 14 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 13, il seguente numero telefonico 0736/358685.