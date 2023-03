ECUADOR – Nelle giornate di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, la delegazione sambenedettese composta dall’assessore alle Attività Produttive Laura Camaioni, dalla consigliera comunale Giselda Mancaniello e dal coordinatore generale del progetto ISOSPAM (Innovacíon y SOtenibilidad del Sector Pesquero Artesanal de Manabí) Sergio Trevisani ha visitato i luoghi interessati dal progetto dedicato al potenziamento del settore ittico del territorio del distretto di Manabí.

Gli ospiti sono stati condotti a visitare le piccole realtà peschiere dei villaggi dell’area , dove insistono diverse attività autonome, e hanno potuto avere una visione d’insieme della realtà della pesca locale sul cui sviluppo è imperniato il progetto ISOSPAM.

Nella giornata di venerdì 10 marzo, invece, a Porto Viejo si è tenuta una riunione tra i partner del progetto nel corso della quale l’Università Politecnica Salesiana e il governo provinciale di Manabí, responsabili delle attività di questa fase del progetto, hanno relazionato sullo stato dell’arte delle azioni intraprese e quelle da intraprendere nel breve periodo. Nel corso della riunione è stato annunciato che una delegazione di cinque pescatori ecuadoriani saranno in visita a San Benedetto per conoscere la realtà del settore ittico rivierasco e i suoi diversi aspetti, compresi gli ambiti dell’ittiturismo e del pescaturismo, come ulteriore arricchimento in termini di esperienza e competenza da aggiungere alle dotazioni e alle infrastrutture che il progetto ISOSPAM realizzerà nel territorio di Manabí