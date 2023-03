GROTTAMMARE – Dopo il successo della commedia dialettale “La gallina è un animale intelligente“, portata in scena dalla compagnia I Nosocomici, che ha fatto registrare tutto esaurito, l’ultimo appuntamento con la rassegna di teatro amatoriale “Commedie Nostre“, a cura dell’associazione Lido degli Aranci, è previsto per sabato 18 marzo, alle ore 21,15, sempre al Teatro delle Energie di Grottammare, dove si svolgerà la serata di Gala “Grottammare Mask“, premiazione per le compagnie e gli attori vincitori dell’edizione 2023.

A condurre quest’ultima serata della rassegna, diventata un appuntamento fisso dell’inverno grottammarese cui fa riferimento il teatro dialettale comico di tutte la regione, anche grazie all’importante collaborazione con la Fita Marche, sarà Angelo Carestia, reduce dei grandi successi del suo tour al nord Italia e ospite d’onore sarà il comico marchigiano Pier Massimo Macchini, autentico mattatore della stagione comica 2022.

Il prezzo del biglietto è di euro 8,00.

Per informazioni: 335 6234568.

Prevendite: a Grottammare Bar Ramona e Bar Spadino; a San Benedetto del Tronto Labor Foto di Campanelli Domenico.