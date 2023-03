SCIENZIATI NEL PALLONE – Come ogni lunedì, torna l’appuntamento con Scienziati nel Pallone. Ospite della trasmissione, che andrà in onda in diretta Facebook questa sera a partire dalle 19, il tifoso rossoblù Nazzareno Urbinati: si parlerà delle vicende sportive e societarie di Samb e Porto d’Ascoli. In studio, come sempre, non mancheranno i nostri Scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio di Salvatore.

Ricordiamo che la puntata sarà visibile, a partire da domani, anche sulla WebTv di Riviera Oggi e sul canale YouTube Riviera Oggi-Piceno Oggi, e anche in replica ogni mercoledì e venerdì su 7Gold Marche, canale 15 del digitale terrestre, alle ore 17.