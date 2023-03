SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto sabato 11 marzo nell’auditorium comunale “Tebaldini” un incontro promosso dall’Amministrazione comunale tra i rappresentanti delle commissioni mensa delle scuole cittadine, i tecnici dell’Azienda Sanitaria Territoriale che si occupano di igiene degli alimenti e di nutrizione e i funzionari comunali del Servizio Cultura e Pubblica Istruzione. Il confronto è stato organizzato per valutare una revisione dei menu nelle mense a partire dal prossimo anno scolastico.

Le commissioni mensa sono organismi composti da rappresentanti dei genitori e dei docenti e istituite in tutte le scuole cittadine dove funziona il servizio di refezione scolastica. Per l’Azienda Sanitaria hanno partecipato il dott. Antonio Santone (direttore del SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e la dr.ssa Benedetta Rosetti, dirigente biologo nutrizionista.

“Il confronto è stato molto utile e costruttivo per ottimizzare il servizio – ha detto al termine l’assessore alla pubblica istruzione Lina Lazzari che, insieme al consigliere Stefano Gaetani, rappresentava il Comune – è stata esaminata la struttura del menu attualmente in vigore che è in buona parte riconducibile ad una sua stesura risalente al periodo pandemico, quando la composizione dei piatti era condizionata dalla necessità di confezionarli nei cosiddetti “lunch box”. Ora questa esigenza è fortunatamente caduta per cui è possibile ripristinare un menù più vario simile a quello in vigore nel periodo pre-pandemico”.