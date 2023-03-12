SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il commento alla 27esima giornata di campionato a cura di Antonio Di Salvatore.

Di seguito risultati e classifica.

AVEZZANO-T.NUOVA FLORIDA 0-2

PORTO D’ASCOLI-MONTEGIORGIO 0-0

A.J. FANO-MATESE 2-1

TERMOLI-VASTOGIRARDI 0-0

PINETO-NOTARESCO 1-0

ROMA CITY-SAMBENEDETTESE 0-3

TOLENTINO-CHIETI 0-1

TRASTEVERE-CYNTHIALBALONGA 0-0

VASTESE-VIGOR SENIGALLIA 1-2

 

CLASSIFICA 27ESIMA GIORNATA

PINETO 60

VIGOR SENIGALLIA 51

TRASTEVERE 46

CYNTHIALBALONGA 43

A.J. FANO 42

PORTO D’ASCOLI 41

MATESE 39

AVEZZANO 36

CHIETI 35

T.NUOVA FLORIDA 35

VASTOGIRARDI (-1) 35

SAMBENEDETTESE (-1) 33

ROMA CITY 29

MONTEGIORGIO 27

TERMOLI 27

VASTESE 26

NOTARESCO 23

TOLENTINO 20

 