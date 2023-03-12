SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il commento alla 27esima giornata di campionato a cura di Antonio Di Salvatore.
Di seguito risultati e classifica.
AVEZZANO-T.NUOVA FLORIDA 0-2
PORTO D’ASCOLI-MONTEGIORGIO 0-0
A.J. FANO-MATESE 2-1
TERMOLI-VASTOGIRARDI 0-0
PINETO-NOTARESCO 1-0
ROMA CITY-SAMBENEDETTESE 0-3
TOLENTINO-CHIETI 0-1
TRASTEVERE-CYNTHIALBALONGA 0-0
VASTESE-VIGOR SENIGALLIA 1-2
CLASSIFICA 27ESIMA GIORNATA
PINETO 60
VIGOR SENIGALLIA 51
TRASTEVERE 46
CYNTHIALBALONGA 43
A.J. FANO 42
PORTO D’ASCOLI 41
MATESE 39
AVEZZANO 36
CHIETI 35
T.NUOVA FLORIDA 35
VASTOGIRARDI (-1) 35
SAMBENEDETTESE (-1) 33
ROMA CITY 29
MONTEGIORGIO 27
TERMOLI 27
VASTESE 26
NOTARESCO 23
TOLENTINO 20
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