Infoservice Sambenedettese Basket – Pisaurum Pesaro 60-108

Infoservice Sambenedettese Basket: Veronesi 14, Marino 6, Di Monte ne, Bortnikovs 9, Mittica 16, Shahini, Maiorana Liga 6, Carboni, Vannucci, Del Zompo, Castorino 2, Llukacej 7. All. Roncarolo

Pisaurum Pesaro: Bianchi 9, Gnaccarini 5, Del Prete 5, Clementi 13, Giunta 12, Vichi 6, Cardellini 17, Beligni 24, Cecchini 4, Komolov 13. All. Surico

Parziali: 21-29, 12-26, 13-26, 14-27.

Progressivi: 21-29, 33-55, 46-81, 60-108.

Usciti per 5 falli: nessuno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sconfitta per la Infoservice Sambenedettese Basket contro Pisaurum Pesaro per 60-108 al Palazzetto “B. Speca”.

Coach Roncarolo lancia nel quintetto iniziale i giovanissimi Marino e Maiorana Liga, Veronesi, Mittica, Llukacej. Il primo quarto ha visto partite bene gli ospiti che in pochi minuti si sono portati in vantaggio con un notevole distacco ma i rossoblu sono stati bravi a reagire mettendo a segno dei punti importanti che hanno riaperto la gara arrivando al break sul 21-29.

Nel secondo quarto la formazione rivierasca manca di precisione nei tiri e qualche errore di troppo in difesa e viene condannata severamente, infatti la formazione di coach Surico va al riposo sul 33-55.

Nell’ultima parte di gara i giochi ormai sono fatti ma la Samb prova a diminuire lo svantaggio e riesce a realizzare molti punti in poco tempo. Nel finale di gara c’è spazio anche per i ragazzi del settore giovanile Shahini, Carboni e Vannucci.

Dunque la Pisaurum Pesaro vince per 60-108 e si porta al quarto posto a pari merito con Attila Junior Porto Recanati a 30 punti. D’altro canto i rossoblu dovranno cercare di concludere al meglio questa stagione a partire dalla prossima gara contro Val Di Ceppo, in programma per mercoledì 15 marzo alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di Perugia.