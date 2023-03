SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è da poco conclusa la 58esima edizione della Tirreno-Adriatico: ad aggiudicarsi il trofeo è il campione sloveno Primoz Roglic, già vincitore dell’edizione 2019 della Corsa dei Due Mari. Ad alzare le braccia sul traguardo di San Benedetto è stato invece il velocista Jasper Philipsen, che aveva fatto sua la volata di Foligno in questa edizione. Il belga ha saputo sfruttare l’occasione procuratagli dal suo fenomenale compagno di squadra in Alpecin, Mathieu Van Der Poel, per fare sua l’attesa tappa rivierasca.

Al di là dell’aspetto sportivo della competizione, in città si discute sul significato di un atto vandalico avvenuto nella notte in spiaggia, all’altezza dello stabilimento ‘Da Federico’, dove sono stati bruciati alcuni ombrelloni installati in occasione del passaggio finale della gara, che avrebbero dovuto comporre la scritta “Il Piceno”, visibile dalle immagini aeree. L’Amministrazione ha provveduto a rimpiazzare gli ombrelloni distrutti, con il Sindaco Antonio Spazzafumo che ha sottolineato la responsabilità di chi “fomenta odio” sul rifiuto totale dei sambenedettesi a ragionare sentendosi parte del territorio Piceno.