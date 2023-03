NOTE: Riano Athletic Center, Riano (RM). Cielo sereno, terreno in buone condizioni. Samb in completo rossoblù, Roma City in bianco.

ANGOLI: 3-2

AMMONITI: Karkalis 2′ pt (S), Raffini 1′ st (R)

ESPULSI:

MARCATORI: Marras (S) 17′ st, Proia (S) 19′ st, Vita (S) 21′ st

FORMAZIONI

ROMA CITY FC: Barone, Franco, Diakité, Martinoli, Di Emma, Matteucci, Rasi, Pisanu, Meo, Raffini, Zammarchi

A disposizione: Opara, Cabella, Rea, Tirella, Manoni, Corvaglia, Perroni, Mercanti, Napoleoni

Allenatore: Daniele Berretta

AS SAMBENEDETTESE: Marone, Murati, Conson, Favo, Vita, Marras, Angiulli, Viscardi, Proia, Karkalis, Alboni

A disposizione: Mazzi, Zaffagnini, Agostinone, Sciarra, Amato, Luzzetti, Scarponi, Tassi, Del Moro

Allenatore: Manolo Manoni

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, Samb in possesso del pallone

2′ Clamorosa occasione per il Roma City dopo pochi secondi! Raffini non riesce a trasformare l’assist comodo di Rasi e conclude alto sopra la traversa. Davvero un gol sprecato dalla formazione laziale

3′ Ammonito Karkalis per un fallo commesso su Raffini ai limiti dell’area rossoblù

5′ Punizione per i padroni di casa, nulla di fatto

7′ Slalom di Alboni sulla fascia destra, il numero 44 viene atterrato. Punizione per la Samb

10′ Fallo di Karkalis su Raffini: l’italo-greco deve stare attento perché è già ammonito. Altra punizione mal sfruttata dagli uomini guidati da Berretta

12′ Altro piazzato per i padroni di casa, batte Pisanu ma la deviazione di testa di Martinoli finisce sul fondo

14′ Samb che si fa vedere in avanti. Cross dal lato sinistro del campo, Barone fa suo il pallone e subisce un colpo

18′ Azione offensiva del Roma City: i padroni di casa provano in qualche modo a bucare la difesa rossoblù, commettendo però fallo dopo alcuni tentativi

21′ Grande iniziativa di Murati, che salta il proprio marcatore poi serve Alboni con un bel filtrante: il 44 mette palla al centro dell’area di rigore, ma il passaggio viene fermato da una lettura attenta di Diakité. L’ex Lazio esce palla al piede e innesca la ripartenza

22′ Occasione per Rasi; il suo pessimo destro si spegne a lato

26′ Si chiude nuovamente in difesa la squadra di Manoni, ma il Roma City non trova la via della porta

29′ Resta a terra Karkalis: l’arbitro ferma il gioco per permettere l’ingresso dello staff medico

33′ La Samb prova a imbastire una complessa trama offensiva, ma i padroni di casa si chiudono bene in difesa: Barone fa suo il pallone senza problemi

34′ Fallo in attacco di Matteucci, i rossoblù ripartono dalla propria metacampo

35′ Karkalis, dolorante e già ammonito, è costretto a uscire: al suo posto Zaffagnini

37′ Punizione per il Roma City: interessante il pallone di Pisanu, ma Martinoli non riesce a imprimere forza alla conclusione di testa

39′ Franco finisce a terra al limite dell’area della Samb: protestano i giocatori laziali, non c’è fallo per il direttore di gara

41′ Occasione Roma City: Rasi si gira dal limite, sinistro pericoloso che però viene deviato in corner da un gran tuffo di Marone

42′ Occasione Samb! Favo colpisce la traversa. Altro corner per i rossoblù

44′ Zaffagnini rimane a terra nella propria area e non sembra in grado di continuare: entra di nuovo in campo lo staff medico. Manoni decide di sostituirlo con Agostinone. La partita del numero 5 è quindi durata una manciata di minuti

45′ Finisce il primo tempo sul punteggio di 0 a 0. Tanti errori, squadre che non sono riuscite a concretizzare le occasioni a disposizione

SECONDO TEMPO

1′ Via al secondo tempo, i padroni di casa battono il calcio d’inizio

1′ Fallo di Raffini su Favo, ammonito il bomber dei laziali

2′ Punizione per il Roma City, steso Zammarchi

3′ Gran tiro di Marras! il numero 20 addomestica un pallone non semplice e sfiora la traversa col mancino da fuori

4′ Viscardi viene atterrato da Franco ma, secondo l’arbitro, senza commettere fallo

6′ Buon inizio dei rossoblù, che hanno già provato in vari modi a tirare in porta. Nel frattempo Zammarchi brucia Agostinone e prova il sinistro da posizione defilata: pallone sul fondo

8′ Vita pescato in fuorigioco: avrebbe potuto fare molto male a Barone da quella posizione. Tra i laziali esce Raffini, sostituito da Perroni

10′ Corner per il Roma City, batte Pisanu. Pallone nuovamente deviato, altro angolo che finisce direttamente tra le braccia di Marone

11′ Fallo di Zammarchi, pallone di nuovo della Samb

12′ Vita prova a sorprendere Barone con un tiro a giro dalla distanza, ma il suo destro è debole e centrale

15′ Laziali ancora in avanti, sciabolata di Pisanu che non riesce però a innescare il colpo di testa di Rasi

17′ SAMB IN VANTAGGIO! SUPER GOL DI MARRAS! Il talento romano supera palla al piede la difesa dei padroni di casa e batte Barone

19′ RADDOPPIO IMMEDIATO DI PROIA! Conclusione chirurgica del 27 che la mette dove Barone non può arrivare

22′ TRIS DEI ROSSOBLU’ CON VITA! Il numero 11 chiude il match del Riano Athletic Center a porta vuota, da due passi

24′ Meo cerca di sorprendere Marone, il portiere rossoblù è tranquillo

27′ Tiro cross dall’out di destra che si spegne sul fondo, sfuma l’azione offensiva della Samb

28′ Ancora Marras, il romano prova a rientrare per concludere di sinistro a giro ma il suo tiro viene strozzato

31′ Tanti cambi in vista: tra le file del Roma City fuori Franco, dentro Rea; fuori Pisano, dentro Cabella; fuori Napoleoni, dentro Zammarchi. Per la Samb entrano Tassi per Proia e Del Moro per Vita

34′ Il neo entrato Cabella prova la botta da fuori: pallone alto

34′ Altro cambio per mister Berretta. Esce Meo per lasciare spazio a Manoni

36′ Ultimo slot a disposizione per Manoni: al posto di Angiulli entra Luzzetti

38′ Fallo subito da Viscardi, crampi per lui

40′ Punizione per il Roma City, ammonito Luzzetti per un fallo commesso ai danni di Manoni

41′ Crossa Cabella, Marone esce e fa suo il pallone. Il portiere rossoblù però cade male: entra in campo lo staff medico, ma l’infortunato si rialza subito

44′ Partita agli sgoccioli, con la Samb in grado di gestire senza problemi il largo vantaggio accumulato. 5′ di recupero assegnati

45′ Napoleoni prova a indirizzare un cross teso in area verso lo specchio della porta, ma non ci riesce: pallone a lato

45+2′ Roma City in cerca del gol della bandiera, ma i rossoblù sono ben schierati dietro

45+ 5′ Termina la partita al Riano Athletic Center. Dopo un primo tempo pieno di rischi e incertezze, alla Samb di mister Manoni bastano 7 minuti per stravincere un fondamentale scontro salvezza.