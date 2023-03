ATLETICO CENTOBUCHI: Filipponi, Dell Compagni, Fabi Cannella (45′ st Pietropaolo G.), Veccia, De Cesaris, Piunti (18′ st Guerrero), D’Intino, Tedeschi (24′ st Iovannisci), Galli (18′ st Picciola), Pietropaolo A., Liberati.

A disposizione: Tamburini, Russi, Travaglia, Fares, Di Salvatore. Allenatore Salvatore Fusco

GROTTAMMARE: Palanca, Paolucci, Ferrari, Cameli, Traini, Gibbs, Franchi (24′ st Albertini), Morelli (15′ st Medori), Massi (28′ st Carrieri), De Panicis (31′ st Pelliccetti), Pomili (4′ st Ottaviani).

A disposizione: Carfagna, Carminucci, Amatucci, Todisco. Allenatore Gianandrea Mariani

MARTINSICURO – Successo fondamentale per l’Atletico Centobuchi che batte in extremis il Grottammare grazie al gol di Picciola.

Primo tempo che regala tante occasioni: il primo squillo è degli ospiti al 7′ pt con De Panicis che servito in profondità punta Piunti, rientra e con il destro conclude di poco al lato. Al 10′ pt si vede la squadra di casa: cross dalla sinistra pennellato da capitan Fabi Cannella che pesca perfettamente in area D’Intino ma il 7 sfiora la palla poi Gibbs devia in angolo. Al 12′ pt traversa per l’Atletico Centobuchi: Veccia tira direttamente da calcio piazzato e la sua conclusione trova il montante. Al 13′ pt ancora padroni di casa in avanti: Veccia al limite dell’area batte velocemente la punizione per Tedeschi che prova due volte la conclusione in porta ma trova un super Palanca a sbarrare la porta.

Al 21′ st ancora biancazzurri: Pietropaolo A. intercetta la sfera nella propria metà campo e fa partire il contropiede. Il 10 serve in profondità Liberati che in area di rigore spedisce a lato a pochi passi dalla porta. Al 33′ pt altra occasione: Fabi Cannella batte la rimessa laterale per Pietropaolo A., il 10 si gira e cross sul primo palo per Galli che di testa conclude verso la porta ma finisce di un pelo sopra la traversa. Al 34′ pt si rivede il Grottammare: De Panicis dalla sinistra batte il calcio di punizione al centro per Massi che colpisce di testa ma palla in angolo dopo una grande parata di Filipponi.

Il secondo tempo inizia con la formazione di Fusco che sfiora ancora il gol: calcio d’angolo di Veccia dalla destra che crossa al centro dell’area per Tedeschi. L’8 lasciato completamente solo, impatta la sfera col pallone ma il suo tiro fa la barba al palo. Al 20′ st occasione per la formazione di Mariani: cross dalla bandierina destra di De Panicis, Ferrari stoppa il pallone in area e riesce a servire Gibbs che conclude in porta ma sul primo palo c’è l’intervento provvidenziale di Filipponi a mettere in angolo.

Al 25′ st occasionissima per l’Atletico Centobuchi: lancio dalla metà campo di Veccia che viene respinto ma a raccogliere c’è Liberati. L’11 entra in area prova il tiro ma gli viene ribattuto e sulla respinta conclude sul primo palo ma trova ancora una volta Palanca che compie un miracolo. Al 34′ st pericoloso Iovannisci: Pietropaolo A. guadagna una punizione vicino alla bandierina del calcio d’angolo sinistro e serve il 19 nelle vicinanze. L’ex Atalanta entra in area, dribbla il suo diretto avversario e con il destro calcia verso la porta ma Palanca è ancora a dire di no con un intervento strepitoso. Al 44′ st arriva il vantaggio per i biancazzurri: Guerrero lancia in profondità Liberati, l’11 crossa al centro per Picciola che con il sinistro deposita in rete per l’1-0 e fa esplodere il “Tommolini”.

Dopo 6 minuti di recupero e dopo un mischione a centrocampo per proteste, l’Atletico Centobuchi può festeggiare la vittoria e si lancia a 38 punti in classifica.

Di seguito il gol dell’Atletico Centobuchi.