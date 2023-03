GROTTAMMARE – La Città di Grottammare e la Consulta per le Pari opportunità del Comune di Grottammare hanno assegnato il Premio “Silvana Scaramucci” 2023 alla grottammarese Messiana Carboni, per la sua spiccata sensibilità e il suo impegno umanitario spese con tenacia nelle regioni del mondo più povere e popolose (motivazione in allegato).

La cerimonia ufficiale è avvenuta ieri pomeriggio, venerdì 10 marzo, nella Sala Consiliare di Palazzo Ravenna, nel corso dell’incontro previsto nella rassegna di iniziative “Sguardi di Donne”.

Il Premio intitolato alla giornalista “Silvana Scaramucci” è un riconoscimento riservato a personalità femminili del territorio che si sono spese nell’arte e nel sociale, contribuendo a valorizzare i principi delle pari opportunità.

LA MOTIVAZIONE: