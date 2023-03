SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei video seguenti, le dichiarazioni dei due mister nel post pareggio a reti bianche maturato al “Riviera delle Palme”.

Mister Ciampelli: “Una partita che aveva delle difficoltà, loro sono bravi a non far giocare gli avversari. Da un punto di vista tecnico siamo stati bravi per metà primo tempo, meno bene nella ripresa. La sensazione era di poterla vincere, loro ci hanno concesso poco. Ci dispiace non aver fatto gol, ma un mese e mezzo fa perdemmo due partite simili contro Termoli e Roma City. Ciò significa che c’è stata una crescita. Gli under? Hanno fatto una prestazione importante, sono una garanzia. Abbiamo cercato di andare sugli esterni, per attaccare la profondità. E’ un buon punto contro una squadra fastidiosissima che ha insidiato Pineto e Trastevere. Sono 6 i risultati utili consecutivi, col Cynthia dovremo provare a trovare il settimo”.

Mister Izzotti: “Venire a giocare a San Benedetto non è mai facile, loro hanno battuto Senigallia e Matese che si trovano in zona playoff. Uscire con un punto qui è un buon risultato. Il campionato è ancora lungo, ma vogliamo uscire dalla zona play out. Diop? Un giocatore che a mio modo di vedere potrà fare categorie superiori, oggi ha giocato molto bene”.