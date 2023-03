Prova gratuita di pressoterapia, il 14 e il 21 marzo da Medical San. Prenota ora

La Pressoterapia è un valido alleato per combattere ritenzione idrica e gonfiore, oltre ad essere usato per scopi terapeutici. Prenota la tua prova gratuita chiamando i numeri 0735 84587 e/o 0735 432587. La Sanitaria Medical San ti aspetta nei suoi due punti vendita, in via Cividale 10 e in via della Liberazione 53