SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera”.

NOTE

Bella giornata di sole, campo in buone condizioni.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Finori (02), Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Rossi, Napolano, Battista (80′ Parolisi ’04), Zoboletti (05, 80′ Petrini ’02), Buonavoglia (01, 65′ Verdesi ’02), Spagna (90′ D’Alessandro), Pietropaolo (03, 85′ Evangelisti ’03). All. Davide Ciampelli. A disp. Capriotti, Rovinelli, Clerici, Sowe.

MONTEGIORGIO (4-3-3): Forconesi (03), Morganti (01, 88′ Tenkorang), Pistolesi (05), De Angelis, Perini, Baraboglia, Cardoni (04), Diop, Perpepaj (60′ D’Agostino), Antichi (53′ Leonetti), Zancocchia (01, 65′ Santoro). All. Domenico Izzotti. A disp. Cavallo, Monza, Marini, Pavone, Albanesi.

ANGOLI

4-2

AMMONITI Morganit (M) Passalacqua (P) Santoro (M)

ESPULSI Albanesi (M)

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Pronti via e Spagna viene subito colpito duro da un avversario, entra lo staff medico, ma l’attaccante orange sembra in grado di continuare.

3′ Primo angolo Pda. La palla arriva a Buonavoglia che libera il mancino sul fondo.

6′ Attaccano i rossoblu fermani, Morganti crossa sul secondo palo da destra ma sbaglia le misure. Rimessa dal fondo.

8′ Napolano si abbassa in posizione di playmaker basso.

9′ Punizione per il Pda, Battista fa ammonire Morganti alle porte dell’area di rigore.

10′ Napolano cerca la porta sul calcio da fermo, il muro respinge.

11′ Altra punizione guadagnata da Battista, sulla stessa zona, leggermente più defilato. Napolano stavolta crossa ma gli ospiti si rifugiano in angolo.

12′ Sul corner seguente Rossi calcia al volo ma Diop si oppone col corpo.

13′ Contropiede Montegiorgio. Cardoni da sinistra, si accentra e libera il destro. Facile per Finori.

16′ Attacca con tanti uomini il Pda, ma il cross di Napolano è lungo e la sfera scivola sul fondo.

20′ Bella trama del Porto, Battista al cross ma ancora leggermente fuori misura.

24′ Resta giù Perini dopo una pallonata al volto, ma il difensore rossoblu è in grado di proseguire.

26′ Primo angolo per gli ospiti. Nulla di fatto.

27′ Sulla ripartenza l’angolo è ora per gli orange. Ma Baraboglia anticipa Spagna.

29′ OCCASIONE PDA: cross di Battista da sinistra, solo da spingere in porta, ma Spagna non arriva di un soffio sul pallone, forse anche per una trattenuta ospite.

31′ Tiro cross di Cardoni da sinistra, palla alta.

33′ Cross di Pasqualini per Spagna che stacca di testa, blocca Forconesi.

35′ Terzo angolo per gli orange, Napolano mette in mezzo per Sensi che però di testa non riesce a dare forza. Centrale.

36′ Ci prova Perpepaj dalla parte opposta. Destro dai 20 metri fuori di molto.

38′ Punizione dai 30 metri per il Montegiorgio e giallo per Passalacqua. Un ammonito per parte ora.

39′ Sulla punizione seguente, De Angelis calcia sulla barriera.

43′ Rischio del Pda in area di rigore, con Sensi che non spazza bene e lascia ad Antichi. Il suo mancino si spegne però sul fondo.

45’+2′ Finisce il primo tempo, ritmi bassi e tanto equilibrio.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa, con i medesimi 22 in campo.

47′ Ci provano gli ospiti: cross di Morganti per Diop che di testa mette alto.

50′ Altro cross da destra a cercare Perpepaj, Finori blocca subendo anche una carica.

53′ Dentro Leonetti per Antichi nel Montegiorgio.

60′ Cambia anche l’altra punta mister Izzotti. Fuori Perpepaj dentro D’Agostino.

62′ PROTESTANO GLI ORANGE: fallo su Spagna sulla linea dei 16 metri, tutti vorrebbero il rigore ma è solo punizione dal limite.

63′ Napolano si incarica della punizione, ma la palla si spegne sul fondo.

64′ Destro alto di Diop dal limite dell’area.

65′ MEGA OCCASIONE PDA: Verdesi appena entrato riceve un cross basso perfetto di Pasqualini. Il suo tiro da posizione invitantissima è deviato in angolo sul più bello.

70′ ANCORA CHANCE PER VERDESI: cross da sinistra di Battista, Spagna prolunga di testa per Verdesi che col destro calcia alto.

75′ Giallo per Santoro che ha strattonato irregolarmente Verdesi.

78′ Angolo per il Montegiorgio. Baraboglia stacca di testa ma mette alto.

80′ Doppio cambio per Ciampelli. Escono Zoboletti e Battista per Petrini e Parolisi.

85′ Esce Pietropaolo per Evangelisti nel Pda.

88′ Espulso Albanesi dalla panchina del Montegiorgio per aver calciato appositamente un pallone in campo, per far perdere tempo.

90′ Concessi 5′ di recupero.

90’+5′ Non succede più nulla, il match finisce 0-0.