SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo il comunicato del Comitato “Il Ballarin – La Fossa Dei Leoni” giunto in redazione in data odierna.

“Apprendiamo dai giornali che una nuova versione del progetto di “riqualificazione” del Ballarin, ad opera dell’architetto Canali, prevede l’abbattimento della Curva Sud. Rimaniamo spiazzati di fronte alle motivazioni di tale scelta: da una parte sarebbe emerso un nuovo studio di staticità per cui la Curva Sud non sarebbe sicura, smentendo quanto dato per assodato negli ultimi anni da studi in possesso degli uffici comunali e ben noti allo stesso architetto. Dall’altra, il reale motivo sarebbe economico: via la Curva Sud perché riqualificarla costerebbe troppo. Naturalmente non ci sono certezze perché, arrivati a marzo, non esiste un documento ufficiale che mostri il reale progetto dell’area in questione.

Grazie Sindaco, Grazie Amministrazione.

Vi ringraziamo perchè dopo tanti anni avete risolto ogni problema riguardo lo stadio Ballarin.

Con un disegno chiaro e convincente? Vorremmo dire di sì, ma siamo a marzo e dobbiamo ancora affidarci a schizzi, bozze e supposizioni.

Con un progetto che guardi al futuro? Ma figuriamoci: avete cambiato idea talmente tante volte da non sorprenderci se, alla fine di questo triste teatrino, ci ritroveremo un’aiuola circondata da parcheggi.

Con la volontà di valorizzare l’importanza sportiva, sociale e culturale che il Ballarin ha avuto per generazioni e generazioni di sambenedettesi? Questo lo avete sbandierato a lungo, per poi scoprire che abbatterete la Curva Sud, quella stessa Curva Sud che avevate promesso di restituire alla cittadinanza.

No, voi avete risolto il problema Ballarin annichilendo ogni forma di confronto, discussione e condivisione. In campagna elettorale avete appoggiato il progetto che si opponeva alla precedente amministrazione, poi è toccato a voi governare e allora è servita un po’ più di fantasia: prima il concorso di idee, poi la proposta di coinvolgere l’ordine provinciale degli architetti, infine la scelta dell’archistar.

Affidando il progetto a Canali, avete trovato lo scudo dietro cui nascondervi da ogni richiesta di confronto. In questi mesi abbiamo sopportato ogni tipo di umiliazione, perché l’obiettivo è stato sempre e solo il bene di San Benedetto. Nelle ultime ore è arrivata l’ultimo sfregio: abbatterete la Curva Sud è guai a chi parla, perché non c’è tempo da perdere.

Di tutto ciò che è stato il Ballarin per questo territorio rimarranno i giochi d’acqua, il campo da bocce, un bel prato e qualche albero. O forse nemmeno questo, dipende da quante altre volte cambierà il progetto fantasma.

Grazie Sindaco, grazie Amministrazione,

Per voi è un tappo allo sviluppo urbanistico della città, per noi è il simbolo di una città che dimentica il passato e ha smarrito ogni idea di futuro”.

Comitato “Il Ballarin – La Fossa Dei Leoni”