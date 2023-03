SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alice Timi di San Benedetto del Tronto dopo aver partecipato ai Mondiali Under 18 in Spagna è stata chiamata a partecipare al Campionato di Seria A di Padel con una squadra di Roma, il Bola Padel. Contemporaneamente si sta perfezionando in Spagna all’M3 Padel Academy. Il campionato inizierà sabato 18 marzo.