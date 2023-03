SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo gli annunci di Salmo e Lazza, ecco il terzo artista protagonista del San.B Sound 2023: si tratta di Geolier. I biglietti per la serata in cui si esibirà il rapper napoletano, quella del prossimo 26 agosto, sono già in vendita sui circuiti Ticketone e Ciaotickets. Segue la nota del Comune:

«Il San.B Sound, il grande festival musicale promosso dall’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto e in programma nel mese di agosto nell’arena del campo sportivo “Nelson Mandela”, si arricchisce in un terzo appuntamento.

Dopo il concerto di Salmo in programma il 25 agosto, quello di Lazza che si esibirà il 27 agosto, il 26 agosto alle 21,30 salirà sul palco del “Mandela il rapper Geolier. Fenomeno musicale della scena musicale italiana degli ultimi anni, Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, è un artista che, pur conservando un forte legame con le sue radici partenopee, ha saputo spingere la sua arte oltre i confini dell’appartenenza geografica, diventando un punto di riferimento della scena musicale urban. In poco tempo ha collezionato 17 dischi di platino, 20 dischi d’oro e a oggi registra 1,4 miliardi di streaming audio e video.

I biglietti per lo spettacolo di Geolier saranno in vendita a partire da venerdì 10 marzo, dalle ore 14, online sui circuiti Ticketone e Ciaotickets e in tutti i punti vendita autorizzati. Costo del biglietto € 30,00 posto unico (oltre diritti di prevendita).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’organizzatore Best Eventi al numero di telefono 085 9047726 oppure visitare il sito web www.besteventi.it.

“Con Geolier arricchiamo ulteriormente l’edizione 2023 del San B.Sound che oramai si caratterizza come uno degli appuntamenti più attesi con la musica per i giovani – dice l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – le tre serate già definite proporranno alcuni degli artisti più interessanti del nuovo panorama musicale italiano e soprattutto con un grande seguito tra i ragazzi”».