GROTTAMMARE – Entra nel vivo la campagna elettorale grottammarese e Alessandro Rocchi, candidato sindaco di “Solidarietà e Partecipazione” e di “Città in Movimento”, raccoglie i frutti di un percorso intenso di avvicinamento iniziato mesi fa, e si prepara al rush finale. Al suo fianco Lorenzo Rossi, candidato vicesindaco, e una squadra in via di definizione che sarà presto presentata alla popolazione. Intanto, è stata lanciata la campagna comunicativa con manifesti e pagine social in una partecipata assemblea, giovedì 9, nella sede elettorale di via XX settembre.

Era primavera dello scorso anno quando è iniziato il percorso comune di avvicinamento alla tornata elettorale con l’individuazione dei primi tavoli di lavoro e i confronti interni preliminari. Ed era fine ottobre 2022 quando sono stati presentati i candidati sindaco e vicesindaco, Rocchi e Rossi, nel corso di un’assemblea del movimento civico che guida la città. Un impegno subito chiaro che parte da lontano e guarda dritto al futuro.

Un lavoro che si è poi concretizzato ancora di più nei mesi di gennaio e febbraio 2023 quando si è entrati nel vivo dei tavoli programmatici, sulla base di 7 grandi temi di interesse: cultura, formazione, sport, sociale e politiche giovanili, attività produttive e turismo, ambiente e patrimonio comunale. Attraverso questi tavoli di lavoro, oltre 150 cittadini si sono impegnati da mesi per individuare spunti, punti di forza e di debolezza, idee e soluzioni per un programma elettorale il più possibile condiviso e per continuare un percorso di crescita e innovazione a favore di Grottammare.

“A breve convocheremo un’assemblea pubblica nel corso della quale presenteremo i punti salienti del programma e la squadra che proponiamo per Grottammare. Tantissimi saranno i volti nuovi e ci sarà anche qualche conferma tra gli attuali amministratori. Un giusto mix di conoscenza e nuove energie, con la serietà e la competenza che pensiamo siano necessarie per mettersi al servizio di una comunità”, ricorda Alessandro Rocchi.