GROTTAMMARE – “E’ pazzesca l’abbiamo scoperta noi, adesso lei è qua e poi magari la vedremo nel cartellone di un grande teatro di Milano”.

Queste sono le parole di un esterrefatto Fiorello ad una delle 4 esibizioni di Gloria Conti nel suo programma “Viva Rai 2” del 9 febbraio.

La cantante grottammarese ha stupito tutti con la sua splendida voce che gli ha permesso di cantare in modo meraviglioso “BASTA UN POCO DI ZUCCHERO- SUPERCALIFRAGILISTICHESPIRALITOSO – CABARET di Liza Minnelli – SE TELEFONANDO di Mina.

La prima eseguita all’esterno e le altre 3 dentro al Glass, dove Fiorello l’ha voluta fortemente.

Un grandissimo successo di Gloria, artista stimata di Musical, cantante eccezionale e bravissima conduttrice.

Praticamente una Show Girl completa che da alcuni anni fa parte della scuderia dell’ Associazione Lido degli Aranci da sempre scopritrice di grandi talenti comici e musicali.

Il 25 marzo sarà una degli ospiti, non che conduttrice, della serata benefica “RIDENDO CON DI(a)LETTO” nello splendido Teatro L.Mercantini di Ripatransone con grandi artisti comici.

Gloria, toscana di origine, da anni abita a Grottammare dove ha dimostrato sin da subito le sue grandi doti canore non passate inosservate al Maestro Ermanno Croce, vero talent scout nel campo del Musical. Insegna canto, musical e recitazione alla Ec Studios Productions di S.Benedetto del Tronto. Da 2 anni è la conduttrice ufficiale insieme ad Angelo Carestia degli spettacoli del Lido Degli Aranci, dove non disdegna deliziose apparizioni musicali. L’ente grottammarese esprime la sua più grande felicità e la sua stima verso una cantante veramente brava, con l’augurio di rivederla più spesso in tante altre trasmissioni televisive dove sicuramente non sfigurerebbe.