CENTOBUCHI – Seduta di rifinitura per l’Atletico Centobuchi che prepara gli ultimi dettagli in vista della prossima gara contro il Grottammare, in programma per sabato 11 marzo alle ore 15 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il difensore centrale argentino Nahuel Jesus Guerrero. Di seguito le sue dichiarazioni.

Guerrero: “Da quando sono arrivato ho visto un gruppo che pensa al bene della squadra e non al singolo. Sono molto felice di essere qui, mi sto adattando velocemente grazie alle persone che ho intorno e mi sento a mio agio. Per quanto riguarda il campionato le squadre sono molto fisiche, si deciderà tutto alla fine e tutte le squadre possono regalare delle sorprese. Civitanovese? Ho giocato centrale di sinistra, è la mia posizione ideale. È stata una partita dura ma nonostante avessimo sette giovani in campo e molti giocatori non disponibili abbiamo fatto una grande prestazione. Siamo una squadra umile e molto unita. Grottammare? Sarà una gara difficile come tutte, loro verranno qui per vincere e cercare di uscire dalla zona retrocessione. Dobbiamo continuare a giocare come sappiamo fare, con mentalità e con l’atteggiamento giusto. La mia carriera calcistica? Probabilmente sono arrivato alla fine ma mi diverto ad ogni partita. Ho giocato in quattordici paesi e avrei bisogno di giocare in Africa per poter dire di aver giocato in tutti i continenti. Il calcio l’ho vissuto e lo sto vivendo in modo molto professionale, ascoltando i consigli del mister e dei miei compagni di squadra e dando il massimo negli allenamenti”.