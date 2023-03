GROTTAMMARE – Tutto pronto anche a Grottammare per accogliere la carovana ciclistica della 58a Tirreno Adriatico, che domenica prossima, 12 marzo, attraverserà la città nello svolgimento della settima tappa, proveniente da Ripatransone. Il passaggio nel territorio grottammarese è previsto, indicativamente, tra le ore 13 e le ore 17.

Ad integrazione delle disposizioni prefettizie per la sospensione della circolazione stradale, il Comando della Polizia locale ha stabilito ulteriori modifiche temporanee alla viabilità, predisponendo i divieti di sosta in via Marche e sul Lungomare De Gasperi, teatro del circuito finale composto da 5 giri tra San Benedetto e Grottammare.

Più precisamente, è prevista la chiusura della SS 16 e del tratto da Via Marche/Lungomare De Gasperi. Saranno vietati quindi transito (dalle ore 13 fino a fine gara) e sosta (dalle ore 11 fino a fine gara) con rimozione veicoli in via Marche e viale De Gasperi tratto sud (altezza camping Don Diego), fino al confine con San Benedetto del Tronto.