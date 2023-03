Porto San Giorgio, liti e disordini tra clienti: il Questore sospende la licenza ad un kebab

Il provvedimento si è reso necessario anche per la presenza nel locale di persone gravate da pregiudizi di polizia o giudiziari, nonché per la presenza di minorenni, e per via del rinvenimento da parte delle Unità Cinofile della Guardia di Finanza di sostanza stupefacenti e psicotrope all’interno dello stesso

di Davide Pignotti