SAN BENEDETTO DEL TRONTO – «Piacere di conoscervi sono Diana. Quella della D in locandina. Volevo conoscervi e parlare un po’ con voi perché questa sera non mi vedrete. Perché sono morta, morta ammazzata»

Diana, il simbolo di tutte quelle donne che ogni giorno combattono per la Vita e per la Libertà.

Questo messaggio arriva al termine della giornata internazionale della donna proprio per sottolineare come non debba esaurirsi al termine di queste 24 ore il rispetto che deve essere mostrato a tutte le donne, sempre, in ogni sua forma.

Chi volesse conoscere meglio la donna a cui appartengono quelle parole non può perdersi domenica 12 marzo alle ore 21:15 al Cineteatro San Filippo Neri lo spettacolo D – Una Storia Universale. Prenotate il vostro posto al numero 340 997 6236.

Vi aspettiamo! Lasciatevi emozionare!