SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Esprimiamo grande soddisfazione, come Comitato Quartiere Sant’Antonio, per i finanziamenti recentemente ottenuti dall’amministrazione comunale per il risanamento di Villa Cerboni Rambelli”-così in una nota il Presidente del Comitato Quartiere Sant’Antonio, Pietro Colucci

“Villa Cerboni Rambelli – continua Colucci, – “è da diversi anni una priorità per il Comitato di quartiere, fin da quando nei primi mesi del 2019 i volontari del Comitato contribuirono alla pulizia del parco della villa che versava in stato di abbandono da quasi vent’anni, sostenendo in questo modo diretto e concreto l’Associazione Antropos, che successivamente gestì quell’area per le sue attività di cura del disagio mentale. La richiesta per la riqualificazione di questa storica Villa di San Benedetto del Tronto è poi proseguita sostenendo le campagne di raccolta firme del FAI e, inoltre, ponendo l’attenzione su Villa Cerboni Rambelli nelle varie assemblee di quartiere che si sono svolte negli anni, da ultimo nel novembre scorso”.

“Il nostro auspicio – conclude il Presidente del Quartiere Sant’Antonio – è che Villa Cerboni Rambelli possa aprirsi in futuro sempre di più alla cittadinanza, innanzitutto dando finalmente seguito alle finalità culturali previste nel lascito testamentario del Dott. Rambelli, e successivamente, laddove possibile, rendendo questo splendida area verde sopravvissuta alla speculazione edilizia circostante un luogo pienamente fruibile da tutti, nonché possibile sede per associazioni del territorio, ovviamente nel rispetto delle peculiarità storico-artistiche del luogo”