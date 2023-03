MARTINSICURO – Droga a Martinsicuro, controlli a pieno ritmo in città. Un arresto per spaccio, 4 giovani segnalati per possesso di stupefacenti. Segue la nota dell’Arma:

«Continua incessante l’opera dei Carabinieri di Martinsicuro tendente a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella città rivierasca e nella popolosa frazione di Villarosa. Il servizio, che ha visto coinvolti i Carabinieri della Stazione di Martinsicuro, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica, ha consentito di setacciare i luoghi meta di ritrovo di giovani e notoriamente frequentati da soggetti vicini agli ambienti degli stupefacenti. A seguito del servizio con carattere prettamente preventivo, sono stati identificati numerosi soggetti, controllati mezzi di trasporto, ispezionati esercizi pubblici e vigilati, parchi e ville comunali, nonché tratti del lungomare.

Nel corso dei controlli 4 giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente (hashish e eroina) e pertanto segnalati alla Prefettura di Teramo quali assuntori di stupefacenti. Inoltre è stato arrestato un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo notato dai Carabinieri in una piazza cittadina, alla vista dei militari cercava di allontanarsi, i Carabinieri, lo raggiungevano e sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di varie tipologie di sostanze stupefacenti suddivise in dosi: grammi 100 di hashish, grammi 10 di marijuana e grammi 6 di eroina. Inoltre aveva con se un piccolo bilancino di precisione.

L’odierno servizio che segue di qualche settimana l’analoga attività dei Carabinieri di Martinsicuro, ove venne impiegata l’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, con il cane di nome “Bagheera”, un pastore tedesco di tre anni, proseguirà costantemente al fine di prevenire e se il caso reprimere reati in materia di stupefacenti».