RIPATRANSONE – Nuova Area Bike e Accoglienza al transito della Tappa, Ripatransone presenta le iniziative per il passaggio della Tirreno Adriatico di domenica 12 marzo 2023. Ripatransone celebra il passaggio della tappa della Tirreno Adriatico di Domenica 12 marzo 2023 con un ricco programma di eventi.

Alle 11:15 si terrà l’inaugurazione della nuova Area Bike in Largo Giuseppe Speranza, frutto di un lungo lavoro, perseguito dall’Amministrazione Comunale, di riqualificazione e bonifica del preesistente rifornimento di carburanti. Il sito sarà dunque dedicato alla sosta ciclistica e cicloturistica, con servizi tecnici funzionali alla riparazione delle biciclette, rastrelliere, prese elettriche per la ricarica delle e-bike e panchine. A completare l’area, pannelli informativi e turistici legati ai punti di interesse del Centro Storico di Ripatransone, alle peculiarità ambientali, floristiche, faunistiche, morfologiche e agricole del territorio e la mappa dei percorsi degli Anelli Piceni, il comprensorio cicloturistico che unisce i territori di Cupra Marittima, Massignano e la stessa Ripatransone all’interno del SIC dei Boschi tra Cupra Marittima e Ripatransone e di aree limitrofe.

“Sarà un’area a disposizione della Città, dei suoi tanti turisti e dei numerosi cicloturisti che la frequentano”, afferma il Sindaco, Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “Uno spazio riconvertito grazie ad un progetto a cui hanno lavorato gli uffici comunali, nelle persone dell’Arch. Barbara Pasqualini e dell’Arch. Marco Marozzi, che ringrazio per il lavoro compiuto, e su cui è intervenuta la ditta MGM di Ripatransone. A seguito dell’iter burocratico in corso di svolgimento, l’area verrà intitolata alla memoria di Mario Angelini, storico appassionato del ciclismo locale nonché amico di Gino Bartali più volte ospite in Città, in ricordo della sua passione e grati per le iniziative ciclistiche organizzate a Ripatransone”.

“Felici di aver convertito uno spazio in disuso e di averlo reso fruibile a cittadini e turisti”, afferma il Consigliere Delegato al Turismo Stefano Fraticelli. “Ripatransone è da sempre riconosciuta come il Belvedere del Piceno, la disponibilità di un luogo per godere del suo patrimonio paesaggistico sarà determinante per la qualificazione della nostra offerta turistica”.

A seguire, a partire dalle ore 12:30 presso la Pineta “Vincenzo Illuminati”, si terrà l’accoglienza alla tappa 7 della Tirreno Adriatico, a cura degli Avis Bikers dei Colli Ripani, l’associazione ciclistica di Ripatransone, in collaborazione con il Main Sponsor Cantina dei Colli Ripani e Avis Comunale di Ripatransone. Un’iniziativa che vuole rappresentare un’occasione di aggregazione e convivialità in corrispondenza del passaggio di una gara ciclistica di visibilità internazionale con campioni tra i più noti del panorama professionistico, che darà al territorio ampia visibilità e che metterà ancora più in luce il potenziale ciclistico e paesaggistico di Ripatransone grazie al risalto mediatico.

Nel medesimo weekend si terrà, inoltre, il raduno camperistico organizzato dal Campeggio Club Riviera Picena che porterà a Ripatransone decine di equipaggi per scoprire le bellezze della Città.