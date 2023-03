SANT’ELPIDIO A MARE (FM) – I Vigili del fuoco di Fermo sono stati impegnati lo scorso 7 marzo in un difficile recupero, quello di un gatto caduto in una canna fumaria in disuso e precipitato per circa tre metri e mezzo al suo interno. Dopo averlo individuato con una sonda di profondità e stabilito il punto dove si trovasse, i pompieri hanno praticato un buco nel muro estraendolo sano e salvo.