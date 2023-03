CUPRA MARITTIMA – In attesa della consegna degli Oscar presso il Dolby Theatre di Los Angeles domenica sera, al Margherita, ci si prepara con film tra i favoriti. Ma ci saranno anche gli europei, come ad esempio quello con la stella sempre splendente, Penelope Cruz.

Giovedì infatti la settimana inizia con lei, protagonista di una delle 3 storie che si intrecciano in Tutto in un giorno di Juan Diego Botto. La prima vede come protagonista Azucena, una donna (interpretata appunto da una sontuosa Penélope Cruz) che non sa più cosa fare per non perdere la propria casa, nella quale vive con figlio e marito. Alla vicenda della donna si lega quella di Rafa, un avvocato attivista incapace di conciliare lavoro e vita privata. Infine, abbiamo Teodora, un’anziana madre, anche lei prossima allo sfratto e in pena per il proprio figlio, reo di aver mandato in rovina la famiglia con un’azzardata scommessa lavorativa.

Prosegue anche questa settimana l’omaggio al potere salvifico del cinema per opera di Sam Mendes con Empire of light, candidato Oscar come miglior fotografia; siamo nel 1981 e Hilary (Olivia Colman) e Stephen (Micheal Ward) vivono una storia tormentata ambientata in un cinema.

Continuano le proiezioni anche per il nostro amato The whale a caccia di Oscar con uno straordinario Brendan Fraser tra i super favoriti. Sembra oramai quasi certo l’Oscar a Everything Everywhere All at Once dei Dan Kwan, Daniel Scheinert candidato a ben 10 statuette.

Torniamo invece in Europa lunedì e martedì con Margherita Off va in Francia: ci sarà una commedia brillante come solo i francesi riescono a fare, ricca di spunti e riflessioni: A letto con Sartre. Un gruppo di piccoli delinquenti si trova ad aver a che fare con alcuni incarichi particolari che li metteranno di fronte a insolite questioni di bellezza, arte e poesia. Lunedì alle 17 in lingua originale francese sottotitolato in italiano.