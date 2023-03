TERAMO – Scippa una donna nel parcheggio di un supermercato di Via Villa Mosca, arrestato. Segue la nota della Questura di Teramo:

«Nel pomeriggio del 7 gennaio personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo, nell’ambito dei mirati ed approfonditi servizi di monitoraggio e contrasto dei reati predatori, ha tratto in arresto in flagranza di reato, per il reato di lesioni e rapina, un teramano, 33enne, pluripregiudicato. L’uomo si è reso responsabile, intorno alle 17:00 circa, di un violento scippo ai danni di una donna, che dopo aver effettuato la spesa si trovava nel parcheggio del Conad di Villa Mosca. A causa della rovinosa caduta a terra la vittima ha riportato la lussazione della spalla sinistra con frattura dell’omero con prognosi di 30 giorni. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Lanciano (CH) a disposizione dell’ A.G.».