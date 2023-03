CIVITANOVESE: Cannella, Marconi, Ruggeri F, Rapagnani (29′ st Ruggeri F. Jr), Greco, Ballanti, Giordani (14′ st Paolucci), Mangiacapre (31′ st Cosignani), Galli, Becker (1′ st Wali), Mandolesi (10′ st Strupsceki).

A disposizione: Taborda, Trombetta, Ripari, Perugini. Allenatore Francesco Nocera

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Pietropaolo G., Pietropaolo A., Guerrero, Russi, Di Salvatore (42′ st Fares), D’Intino, Galli, Travaglia, D’Angelo.

A disposizione: Filipponi. Allenatore Salvatore Fusco

CIVITANOVA MARCHE – Esce sconfitto l’Atletico Centobuchi di mister Fusco dallo Stadio Polisportivo Comunale nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Il primo tempo regala davvero delle poche emozioni e i biancazzurri approcciano molto bene la gara. La prima conclusione arriva al 12′ pt con Rapagnani che però calcia alto. Poco dopo la formazione ospite si intimorisce e non riesce a giocare palla a terra, regalando spesse volte la sfera ai rossoblu. Al 30′ pt arriva il vantaggio di casa: Mandolesi supera in velocità Pietropaolo G. sulla corsia di destra e al centro dell’area trova Mangiacapre che deposita in rete per l’1-0.

Negli spogliatoi mister Fusco da una scossa ai suoi e infatti la squadra torna in campo con più convinzione e consapevolezza dei propri mezzi. Al 7′ st occasione proprio per gli ospiti: cross dalla sinistra da calcio piazzato di Pietropaolo A. che viene respinto e sulla ribattuta arriva Pietropaolo G. che allarga troppo la conclusione col mancino. Al 22′ st ancora Atletico Centobuchi pericoloso: altro tiro dalla sinistra di Pietropaolo A. indirizzato verso la porta ma Cannella alza la sfera sopra la traversa con un grande intervento. Al 28′ st occasionissima per i biancazzurri: Di Salvatore in posizione centrale ravvicinata prova il destro ad incrociare ma trova ancora pronto l’estremo difensore rossoblu che nega il pareggio. Nel finale si rivede la Civitanovese: pastrocchio della difesa ospite e Paolucci in area da posizione defilata prova ad incrociare con il mancino ma conclusione al lato.

Dopo 4 minuti di recupero la gara si conclude e la Civitanovese si porta a casa la gara di andata, d’altro canto l’Atletico Centobuchi può definirsi soddisfatto per la grande reazione di squadra e per la grande partita disputata nonostante le pesanti assenze.

Prossima gara per i biancazzurri sarà quella di campionato contro il Grottammare in programma per sabato 11 marzo alle ore 15 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.