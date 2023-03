SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo sapevamo da qualche giorno ma la notizia è diventata ufficiale avanti ieri. I suoi genitori erano sambenedettesi, emigrati in Venezuela negli anni 50. Stiamo parlando di Juan Vitali che è stato nominato “Senior Policy Advisor and Assistant Director Nuclear Energy Innovation office of the President of the United States. White House”

Una grande soddisfazione per lui e la moglie di Boston ma di origini irlandesi, Katie. Una bella notizia anche per tutte le comunità del territorio piceno.

Nei prossimi giorni pubblicheremo un’intervista nella quale ci ha raccontato la sua bella storia. È molto legato alla terra dei suoi genitori. È infatti venuto più volte a San Benedetto per trovare i parenti.

Possiamo anticipare che ha voluto fare una sua menzione particolare per il nonno materno, Ettore Vitellozzi, scomparso tanto tempo fa a 92 anni e fratello di Ersilia, nonna materna del nostro Direttore.