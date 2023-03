GROTTAMMARE – “Grottammare C’è”: è questo il nome della lista civica presentata ufficialmente dal candidato Sindaco Marco Sprecacè.

Al centro del logo una nuova alba che si alza sulla città, come ad evocare un nuovo luminoso inizio per Grottammare.

Sprecacè dichiara: “Il nostro è un programma ricco di idee ben definite e soprattutto possibili. Per questo abbiamo scelto come slogan: ‘Il coraggio delle idee’. Idee concrete e realizzabili per Grottammare. Un programma che tiene conto delle reali esigenze espresse dai Grottammaresi. Non cattedrali nel deserto, grandi opere annunciate e mai realizzate, bensì opere di sistemazione dei quartieri, delle strade, dei marciapiedi, per rendere Grottammare accessibile a tutti. Per questo motivo la parola chiave del nostro programma è prossimità, perché crediamo che le esigenze delle persone debbano tornare al centro dell’impegno politico”.

Sono poi stati presentati altri 3 coordinatori dei 12 gruppi di lavoro del programma elettorale. Dopo aver presentato: Luigi Valentini, Tiziana Stampatori e Andrea Pizi, oggi Sprecacè presenta altri tre referenti.

Il primo è Maurizio Pasquali, consigliere di Fratelli d’Italia, coordinatore del Gruppo “Prossimità”, il quale dichiara: “Stiamo progettando un sistema, già in funzione in altri comuni, dove i cittadini potranno condividere in diretta le varie e importanti segnalazioni attraverso una semplice applicazione scaricabile sul proprio telefono. Il Comune deve essere sempre più prossimo e accessibile”.

Eleonora Marconi, enologa di fama internazionale, che ha lavorato in diverse nazioni, coordinatrice del Gruppo “Sviluppo e Promozione: Turismo, Attività produttive e vivaismo”, dichiara: “Grottammare è tra i più importanti poli in Italia per il florovivaismo, un comparto economico che dovrà essere valorizzato al meglio garantendo tutto il supporto necessario alle aziende per lo sviluppo di questa importante realtà economica locale. Sarà prioritario promuovere attività ed eventi nel corso dell’anno per creare un nuovo flusso di turisti ed ampliare la stagione. Il nostro obiettivo sarà quello di far tornare i cittadini ad innamorarsi di Grottammare grazie anche ai giovani, che come me, hanno acquisito esperienze all’estero e sono tornati a vivere a Grottammare mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze”.

La dottoressa Marilisa Felicetti, laureata in Lettere e diplomata al Conservatorio, come coordinatrice del Gruppo “Cultura“ dichiara: “Una città felice è una città che valorizza la cultura in termini di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. L’obiettivo è quello di vivere pienamente la cultura. Per tale ragione sarà indispensabile rivitalizzare la biblioteca comunale, organizzando diversi laboratori, tra cui quelli di letteratura, filosofia e fumetto. Altro obiettivo è quello di ricostituire il Corpo Bandistico Grottammarese e il Gruppo Teatrale che esprimono la vivacità culturale del nostro bellissimo borgo e creano un comune senso di appartenenza”.

Sprecacè conclude: “Proseguiremo nel recepire le proposte che continueranno ad arrivare dalla comunità, anche attraverso la nuova piattaforma www.marcosprecacesindaco.it. Le idee dei cittadini sono belle e realizzabili e le porteremo avanti con coraggio”.