SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ iniziato con un sold out il ciclo di eventi Giochi a Tavola al PostoNuovo, a casa dello chef Davide Camaioni. Prove di degustazione, di abilità e di coraggio hanno guidato gli ospiti alla conoscenza dei vini delle cantine ospiti: Tenuta Santori, Le Senate e La Marca di San Michele.

Un menu creativo che ha raccontato la tradizione di mare dell’Adriatico in modo originale con piatti come “il brodetto solido” e “il merluzzo in meteora” dove tecnica e gusto si bilanciano alla perfezione.

Gli ospiti hanno simpaticamente gareggiato tra loro lasciandosi aiutare dai rappresentanti delle cantine che tra i tavoli hanno raccontato i loro prodotti in modo non consueto.

Prossimo appuntamento con Giochi a Tavola, giovedì 9 marzo da Franipane Garden con un menu – elaborato da Luca Traini, titolare e chef di Frangipane Garden- che valorizza la stagionalità e le piccole produzioni agricole biologiche e sociali del Piceno, in un racconto da vivere tra morsi e sorsi.

Prossimi appuntamenti per il mese di marzo:

9 Marzo Frangipane Garden, San Benedetto del Tronto

15 Marzo, Pizzeria Mamma Rosa, San Benedetto del Tronto

23 Marzo, Osteria Pepe Nero

30 Marzo, Pub Old Spirit, San Benedetto del Tronto

Tutte le informazioni sugli eventi e il calendario di Giochi a Tavola sono disponibili su:

Informazioni e prenotazioni: 333 2722246