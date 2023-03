SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti in casa Infoservice Sambenedettese Basket, che dopo la sconfitta contro la Robur Osimo, inizia a preparare la prossima partita contro Pisaurum Pesaro, in programma per domenica 12 marzo alle ore 18 presso il Palazzetto “Bernardo Speca”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato coach Alessandro Roncarolo, di seguito le sue dichiarazioni.

Roncarolo: “Facciamo fatica a competere con le prime della classe. Nei primi tredici minuti siamo riusciti a rimanere in partita poi abbiamo avuto l’infortunio di Mittica, siamo stati ridotti ai minimi termini e abbiamo preso l’imbarcata. C’è da dire che abbiamo messo in campo i nostri giovani tra cui Nathan Marino che a quindici anni ha fatto vedere belle cose ed è uscito tra gli applausi del pubblico locale. I ragazzi stanno sfruttando le opportunità rispetto ad altri che hanno preso alibi. Mittica? Sarà difficile vederlo in campo ma sta lavorando con il professor Marino Santori. Ha preso una brutta storta e lo valuteremo in settimana”.