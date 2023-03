SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Multa salata per la Sambenedettese Calcio dopo gli eventi accaduti prima della gara con il Porto d’Ascoli. Il giudice sportivo, inoltre, ha deciso che la gara tra i rossoblu e la Vastese, in programma per domenica 19 marzo alle ore 15 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, sarà a porte chiuse.

Di seguito il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

“Euro 1.500,00 e una gara a porte chiuse SAMBENEDETTESE SRL Per avere propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, posizionatisi nei pressi del cancello che delimita l’impianto di gioco, rivolto gravi minacce all’indirizzo di propri calciatori. Nella circostanza i medesimi sostenitori facevano esplodere 3 bombe carta rendendo altresì necessario l’intervento della Forza Pubblica”.