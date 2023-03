SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vittoria in rimonta per l’Happy Car Rsv, che nel primo set prende le misure alla Volley Pesaro per poi dominare nei tre set successivi. Una vittoria preziosa, in una palestra Curzi che ha supportato le ragazze con energia e passione.

Coach Maurizio Medico analizza così la gara: “La partita si è rivelata più complicata del previsto: avevamo studiato le avversarie in settimana, ma si sono presentate con una squadra quasi totalmente rivoluzionata, scombussolando il nostro piano gara. Infatti il primo set lo abbiamo dovuto utilizzare per studiarle di nuovo, anche se non può essere una scusante: abbiamo fatto male sia in battuta che in ricezione, che solitamente è il nostro punto di forza. Dal secondo set le ragazze hanno saputo reagire al meglio, facendo fronte anche agli infortuni. Chi è subentrato ha fatto benissimo: ne siamo venuti fuori da squadra. Ora ci attende una difficile trasferta ad Urbania, con l’obiettivo di blindare il quinto posto in classifica”. Ottime notizie anche dalle formazioni di Serie D. I giovani rossoblu si impongono nel prestigioso match contro Lube Civitanova, mentre le ragazze escono sconfitte al tie break al termine di una prestazione sopra le righe: il giovanissimo gruppo composto da 2007 e 2008 ha saputo dare battaglia fino all’ultimo contro una formazione decisamente più esperta, sfiorando quella che sarebbe stata una meritata vittoria.