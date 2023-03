CONVERSANO – Due vittorie e una sconfitta. Questo il bilancio per l’Handball Club Monteprandone dopo la terza fase eliminatoria della Youth League Under 20 che nel fine settimana appena trascorso si è tenuta a Conversano. I ragazzi di coach Andrea Vultaggio restano in corsa per l’ultimo atto della manifestazione, che si disputerà a giugno e vedrà partecipare le prime quattro classificate di ciascun girone. Prossimo passo, invece, dal 7 al 9 aprile a Pontinia (Latina).

In Puglia l’HC, inserita nel gruppo 2, ha ridebuttato venerdì superando 35-28 la Keyjey Pallamano Ragusa. Il giorno successivo il bis contro i padroni di casa del Conversano, battuti 31-26. Domenica, invece, il ko con Lanzara 27-42. Monteprandone, con 8 partite disputate, è quinto in classifica a quota 10 punti, in una graduatoria comunque cortissima, visto che la coppia di testa, Carpi-Lanzara, è a 12.

Intanto, la prima squadra prepara l’importante tappa di campionato (la nona di ritorno), domenica alle 16, sul campo della Giara Assicurazioni Ferrara.