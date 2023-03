SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È il frutto di una collaborazione tra il Comune di San Benedetto – tramite l’ente pubblico Ats 21, che comprende 12 comuni – e gli enti del Terzo Settore il “Prins”, acronimo di Pronto Intervento Sociale. Questo Centro Servizi “leggero” ha come obiettivo quello di sostenere i soggetti fragili, quelli in stato di indigenza e quelli ai margini della società.

Le parole ai nostri microfoni di Simona Marconi, coordinatrice dell’Ambito Territoriale-Sociale 21: “È un progetto che vede coinvolto l’ente pubblico Ats 21 che comprende 12 comuni, e gli enti del Terzo Settore, con i quali l’Ambito aveva già dei partenariati in forma singola. È un progetto in co-progettazione con tutte queste associazioni che sono Fondazione Caritas, Kairos (associazione di volontariato di Monsampolo), Il Mattino (associazione che si occupa di vestiario e alimenti per bambini), Casa Lella, che è una comunità che si occupa di mediazione linguistica e pronto intervento minori, Acli (centro servizi a mo’ di Centro Assistenza Fiscale), On The Road, che è un’associazione che si occuperà di rinnovo dei permessi di soggiorno e di mediazione culturale per gli immigrati. Il progetto è rivolto alle fragilità in generale, tutte, dalla persona che si trova in condizioni di marginalità, alle persone che si trovano in difficoltà economiche, ai minori. Cerchiamo di raggiungere un po’ tutte le fragilità che a vario titolo si presentano ai nostri Servizi Sociali comunali, cercando di dare loro una risposta che sia complessiva, multipla, perché abbiamo notato nel corso degli anni che le fragilità che arrivano ai nostri servizi sono complesse, sono delle multi-fragilità: bisogna intervenire su più fronti e su più aspetti, e l’ente pubblico da solo non arriva. Ha necessità del terzo settore, ha necessità della sussidiarietà. Dobbiamo trovare risposte nel territorio, nella Comunità, e partire dalle nostre radici”.

Il Centro ha cominciato la propria attività da ormai qualche settimana, raccogliendo già più di 100 richieste di aiuto.

Le parole dell’Assessore Andrea Sanguigni: “Quello di oggi è un primo passo, ma importante, verso una collaborazione io direi anche epocale tra il Pubblico e gli enti del Terzo Settore, di cui c’è un forte bisogno perché banalmente l’unione fa la forza. Un po’ meno banalmente, le persone assistite che hanno bisogno e si rivolgono a volte al Comune, a volte alle Associazioni hanno bisogno soprattutto di calore, di sentirsi accolti. Assistiti significa essere accolti: altrimenti queste persone continuano a navigare a vista, in un vortice senza uscita. Oggi iniziamo, e speriamo di proseguire con il Pnrr, con questi Centri Servizi “light” che poi magari aiuteranno queste persone a camminare con le proprie gambe”.