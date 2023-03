SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 10 marzo alle ore 17.30, presso il Museo del mare di San Benedetto del Tronto, si svolgerà la seconda conferenza del ciclo “I Venerdì del Circolo dei Sambenedettesi”. Dopo l’interessante confronto tra i porti di Ancona e di San Benedetto che ha visti protagonisti il prof. Giulianelli e il dottor Giuseppe Merlini, è ora la volta di Giancarlo Brandimarti che presenterà una pubblicazione postuma di Francesco Palestini, intellettuale, poeta e antropologo, studioso attento della cultura e del dialetto locale nelle sue varie forme. Sarà un viaggio tra le usanze le tradizioni del popolo sambenedettese da quelle connesse alle relazioni sociali a quelle caratteristiche del rapporto tra gli uomini e il mare, con tutto l’apparato di miti e di leggende di cui si è nutrito l’immaginario dei nostri antenati: i riti del corteggiamento, del matrimonio, della nascita; il confronto con le forze della natura, lo scijò, il rispetto e la devozione per i morti in mare. Oltre a raccontarli riportando alla memoria dei meno giovani atti e racconti di cui magari non si comprendeva appieno il significato, Palestini ne illustra l’origine, spesso rintracciandola nella mitologia classica o nei costumi e nelle tradizioni dei nostri più lontani antenati piceni e romani. La parte finale della conferenza sarà dedicata alla poesia del Palestini, cultore e linguista del gergo vernacolare: si tratta di letteratura in versi mai banale, con profondi significati storici e lirici, curata attraverso una perfezione stilistica e lessicale che rende il Palestini il punto di riferimento ineludibile per chi volesse approfondire la conoscenza del nostro vernacolo: a titolo di saggio, verranno declamate alcune delle poesie più significative.