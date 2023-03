TOLENTINO – La comunità di Tolentino piange Biagio Micari: il direttore sportivo dell’Elfa Tolentino, 54 anni, padre di due figli, è morto nella notte stroncato da un improvviso malore. Micari lavorava come rappresentante di capi d’abbigliamento, ma era noto in tutta la provincia per la sua passione per lo sport.

La nota dell’Elfa: «Si è spento nella notte il nostro Biagio Micari, con il dolore nel cuore diciamo addio a quello che per noi era più che un dirigente. Sconvolti e attoniti di fronte a questo dramma, esprimiamo la nostra più sentita vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari. Ci lascia un uomo che ha sempre interpretato il calcio come una sana passione, una guida per tutti, un esempio che speriamo di essere sempre degni di portare avanti. Ciao Biagio, sarai sempre uno di noi».