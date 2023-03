SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Successo di partecipanti per l’iniziativa “Sport in rosa” che si è svolta domenica 5 marzo a San Benedetto del Tronto all’interno della Riserva naturale della Sentina, in occasione di “Marzo è rosa” promossa all’amministrazione comunale.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Cooperativa sociale La Soluzione col sostegno e il contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e del Centro commerciale Porto Grande ed ha visto la partecipazione di più di 80 persone provenienti da Marche ed Abruzzo.

Il via alla manifestazione è stato dato dall’assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di San Benedetto del Tronto Andrea Sanguigni e dalla commissaria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche Luisella Rossi.

Nel corso della mattinata sono varie le attività realizzate, soprattutto quelle di carattere sportivo, dando modo dunque alle tantissime donne presenti.

Molto interesse hanno destato la prova di Nordic Walking e la camminata di Fitwalking, due attività piuttosto semplici da svolgere ma che hanno benefici importanti per la salute delle persone, in particolare delle donne.

Il Nordic Walking ha un grande valore per la salute pubblica e anche per questo sta riscuotendo sempre più successo anche in Italia, in ragione delle sue preziose caratteristiche che lo rendono uno sport sano, sicuro, naturale, completo e adatto a tutti.

Il Fitwalking, praticato con regolarità, aiuta a raggiungere gradualmente il miglior equilibrio fisico e a incrementare progressivamente lo stato di benessere derivante dall’attività.

Apprezzamento sono arrivati anche per la passeggiata naturalistico botanico guidata, che ha dato l’opportunità di conoscere meglio la flora presente all’interno della Riserva naturale della Sentina.