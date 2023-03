SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuto nei giorni scorsi il secondo incontro online con gli stakeholders del progetto LIFE+A_Greenet, promosso dal Comune di San Benedetto del Tronto in qualità di ente capofila dell’iniziativa.

Il progetto LIFE+A_Greenet, che si protrarrà fino al prossimo ottobre, insegue l’obiettivo di diffondere consapevolezza e conoscenze relative alla promozione di soluzioni verdi per il miglioramento della qualità della vita e la riduzione dell’impatto ambientale nelle comunità urbane della costa del medio Adriatico (ovvero i Comuni compresi tra le città di Ancona e Pescara) e ha lo scopo di arrivare alla sottoscrizione di un “contratto di forestazione urbana” attraverso il quale gli enti coinvolti saranno impegnati a porre in essere un piano d’azione per l’introduzione di soluzioni verdi nelle rispettive comunità.

All’appuntamento hanno preso parte oltre 100 partecipanti, provenienti dalle Regioni Abruzzo e Marche, che hanno ascoltato gli esperti illustrare gli aspetti salienti dell’introduzione delle infrastrutture verdi nelle aree urbane e chiarire i passaggi per la stipula del “contratto di forestazione urbana”.

Come nel precedente incontro, la riunione è stata occasione per condividere l’esperienza di tecnici che si sono già confrontati con progetti di questo tipo e per presentare casi di studio che hanno permesso di misurare il reale impatto e l’efficacia che le misure di rigenerazione urbana e di potenziamento delle infrastrutture verdi hanno prodotto sulle comunità.

A conclusione dell’incontro, ai partecipanti è stato proposto un questionario in formato digitale per raccogliere il punto di vista di ciascuno stakeholder sugli argomenti discussi.