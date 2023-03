SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Meteda sviluppa e commercializza soluzioni IT per il diabete e la nutrizione, dal medico al paziente.

La sua attività nasce vent’anni fa dall’intuizione di un talentuoso diabetologo con la passione per l’informatica: il core dell’offerta di Meteda è focalizzato sullo sviluppo di software e dispositivi medici e ad oggi questa realtà è diventata leader di mercato a livello sia italiano che internazionale.

“L’Academy Meteda è un percorso formativo e professionale da dedicare ai giovani talenti del futuro appassionati dell’IT” ci spiega Nazzareno Pierantozzi, Responsabile Tecnico di Meteda. “Il corso, completamente gratuito, vede alcuni giovani selezionati sulla base di un background altamente tecnico impegnati in una full immersion sullo sviluppo Front End. Alla fine di questo percorso, per gli studenti più promettenti ci sarà una concreta possibilità di inserimento in azienda.”

Rendere l’azienda ed il suo territorio migliori, attraverso la trasmissione di valori quali la crescita del potenziale e le competenze specializzate, è l’ambizione che Meteda intende perseguire con l’inaugurazione della sua Academy. L’obiettivo sfidante di questa prima Academy è garantire aggiornamento e formazione specialistica adeguati alla rivoluzione in atto a livello globale, in un mercato divenuto sempre più agile e smart, ma mantenendo sempre un occhio critico di riguardo verso l’indotto territoriale in cui tanto è necessario credere.

“E’ anche per sostenere il territorio che, in seguito a questa prima edizione, l’Academy Meteda mira a diventare presidio permanente del reclutamento e della formazione di qualità nell’ambito del settore software declinato in ambito sanitario, in virtù anche di inserimenti che abbiamo stimato a livello previsionale nel nostro team per i prossimi anni. La formazione è oggi il tema più importante. La vocazione tecnica di Meteda e la preparazione di figure sempre più specializzate, diventeranno il punto di forza del nostro approccio verso la creazione di una competenza specialistica che vogliamo sempre più implementare all’interno della nostra azienda” ha concluso Marco Vespasiani, CEO and General Manager di Meteda.